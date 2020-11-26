İstanbul Kartal Kordonboyu’nda bulunan ve daha önce koronavirüs tedbirlerine uymadığı için mühürlenen eğlence mekanının açık olduğunu öğrenen polis, bölgeye operasyon düzenledi.

Kapılarının kapalı olduğu halde sadece asansörle girilebilen mekanda eğlenen 18 kişiyi yakalandı.

Eğlence mekanı yeniden mühürlenirken 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira para cezası kesildi. Mekan sahibi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.