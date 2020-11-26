Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mühürlenen eğlence mekanında yeniden parti düzenlediler
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal'da daha önceden mühürlenen, sadece asansörle girilebilen bir eğlence mekanına polis baskın yaptı. İçeride eğlenen 18 kişiye 56 bin lira ceza kesildi.
İstanbul Kartal Kordonboyu’nda bulunan ve daha önce koronavirüs tedbirlerine uymadığı için mühürlenen eğlence mekanının açık olduğunu öğrenen polis, bölgeye operasyon düzenledi.
Kapılarının kapalı olduğu halde sadece asansörle girilebilen mekanda eğlenen 18 kişiyi yakalandı.
Eğlence mekanı yeniden mühürlenirken 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira para cezası kesildi. Mekan sahibi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri İstanbul
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