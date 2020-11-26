Trabzon, Samsun, Ordu gibi Karadeniz´in birçok ilinden Zonguldak´a gelen balıkçı tekneleri, Karadeniz açıklarında hamsi avını sürdürüyor.

Sabahın ilk ışıklarında başlayarak gece geç saatlere kadar süren av sonrası tekneler, yaklaşık 10 ton hamsiyle karaya döndü. Avladıkları hamsileri karaya çıkarmak üzere Kozlu limanına gelen balıkçılar, köpük kasalara doldukları hamsileri tırlara yükledi. Hamsiler, Türkiye´nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, hamsinin Zonguldak açıklarında kendini gösterdiğini anlatarak, "Hamsi halkın balığıdır. Hamsi milletin yüzünü güldürüyor. Doğu Karadeniz kayıkları geldi. Balık geçen yıla göre zayıf ve ince. Limanımızda tekneleri görmekten ve endüstriyel balıkçılık açısından mutluyuz" dedi.

