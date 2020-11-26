Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

Terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı tespit edilen E.T, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

