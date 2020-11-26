Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada terör propagandası yapan kişi gözaltı alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Siirt'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.
Terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı tespit edilen E.T, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: Sosyal Medya Terör Örgütü PKK/YPG
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