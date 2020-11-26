Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
FETÖ'ye üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan zanlı mahkemeye sevk edildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İslahiye-Hassa kara yolu Serinevler Mahallesi uygulaması noktasında 24 Kasım'da yakaladığı M.F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C'nin 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu belirtilmişti.
Etiketler: FETÖ Kırmızı Bülten Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Gümüşhane'de izinsiz kazı yapan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz