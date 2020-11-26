HES kodu eşleştirmesi yapmayan kart sahiplerinin, kartlarını eşleştirme yapana kadar toplu taşıma kullanımına kapatılacağını vurgulayan Büyükkılıç, "Şu ana kadar yapılan HES kodu sorgulamalarında 5 bin 100 kişi riskli olduğundan kara listede bulunuyor. Bu kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanması, otobüs ve raylı sistem elektronik bilet cihazlarında, validator ile yapılan HES kodu sorgulamalarıyla engelleniyor" dedi.

Günde 150-200 civarında riskli olduğu halde toplu taşımaya binmeye teşebbüs edildiğini aktaran Büyükkılıç, "Riskli kişilerden toplu taşımaya binmeye çalışanlar tespit edilip Sağlık Bakanlığına rapor ediliyor. Sağlık Bakanlığı bu kişilerin takibatını yapıp gerekli müeyyideleri uygulayacağı bilgisini bizimle paylaştı" ifadelerini kullandı.

Kentte toplu taşıma kartı ile HES kodu eşleştirme süresi 30 Kasım'a kadar uzatıldı.