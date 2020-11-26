Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bir otelde yangın
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da bir otelde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri içerde mahsur kalan kişileri kurtardı, yangın da kısa sürede söndürüldü.
Merkez Haliliye ilçesi Asfalt Caddesi üzerindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişiyi pencereden ve otelin damından merdiven yardımıyla indirdi.
[Fotoğraf: AA]
Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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