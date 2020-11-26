Merkez Haliliye ilçesi Asfalt Caddesi üzerindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişiyi pencereden ve otelin damından merdiven yardımıyla indirdi.

[Fotoğraf: AA]

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.