Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünyanın ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te
Fıstığıyla ünlü Gaziantep, dünyanın ilk ve tek fıstık müzesine de ev sahipliği yapıyor. Müzede Antep fıstığının tarih boyunca üretimden sofralara giden serüveni sergileniyor.
Gaziantep mutfağının en büyük lezzet sırlarından olan fıstık, hem kuruyemiş olarak tüketiliyor hem de tatlı ve yemekler de kullanılıyor.
Gaziantep, dünyanın ilk ve tek fıstık müzesine de ev sahipliği yapıyor. Binlerce yıllık tarihi olan fıstığa dair A'dan Z'ye her şey bu müzede sergileniyor.
Müzede fıstığın tarihçesi, besin değeri, Türkiye'de ve dünyada yetiştiği bölgeler hakkında görseller yer alıyor.
Müzenin ziyaretçisi de hiç eksik olmuyor.
Müze bahçesinde farklı çeşitlerin ekildiği bir fıstık park da yer alıyor.
Etiketler: Müze
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