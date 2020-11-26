Gaziantep mutfağının en büyük lezzet sırlarından olan fıstık, hem kuruyemiş olarak tüketiliyor hem de tatlı ve yemekler de kullanılıyor.

Gaziantep, dünyanın ilk ve tek fıstık müzesine de ev sahipliği yapıyor. Binlerce yıllık tarihi olan fıstığa dair A'dan Z'ye her şey bu müzede sergileniyor.

Müzede fıstığın tarihçesi, besin değeri, Türkiye'de ve dünyada yetiştiği bölgeler hakkında görseller yer alıyor.

Müzenin ziyaretçisi de hiç eksik olmuyor.

Müze bahçesinde farklı çeşitlerin ekildiği bir fıstık park da yer alıyor.