Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğunu belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.