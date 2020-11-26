Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Antalya'da FETÖ ‘ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı, 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğunu belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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