Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 15:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerinin takibi sonucu durdurulan minibüste 42 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü ve göçmenlerin taşınmasını organize eden bir şüpheli gözaltına alındı.
Van'da, jandarma ekipleri, bir minibüsle düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Erciş-Adilcevaz kara yolunda durdurulan araçta 36'sı Afganistan, 6'sı da Pakistan uyruklu olmak üzere 42 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
2 kişi gözaltına alındı
Sürücü H.A. ve düzensiz göçmenlerin taşınmasını organize ettiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin taşındığı araca el konuldu. Gözaltına alınan sürücüye ise 79 bin 422 lira idari para cezası kesildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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