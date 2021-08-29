Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 15:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüpe kaynak makinesi ile yaklaştı, patlamaya neden oldu
Balıkesir'de bir işyerinde elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan vatandaş patlamaya neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir´in Susurluk ilçesinde hurdacılık yapan bir vatandaş, mutfak tüpüne kaynak makinesi ile yaklaşınca patlama meydana geldi.
Eski sanayi içerisinde meydana gelen patlama, güvenlik kamerasınca da görüntülendi.
Elindeki kaynak makinesi ile mutfak tüpüne yaklaşan 70 yaşındaki Hasan B., ne olduğunu dahi anlayamadı. Tüpten çıkan alevler bir anda Hasan B.´yi geriye fırlattı.
O anda dükkanın içinde olan 2 kişi olup biteni şaşkınlıkla izledi.
Hastaneye kaldırılan Hasan B., hafif yanıklarla atlattığı kazanın ardından taburcu oldu.
Etiketler: Balıkesir
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