İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaretinde İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. Erdoğan Köse, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekai Kutlubay, Hastane Genel Direktörü Yılmaz Keskindemirci ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Selma Kaçar eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Aydın ve beraberindeki heyet ile salgın dönemine dair değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yeniden yapılandırma projesi olan "Yeni Cerrahpaşa Projesi"nde gelinen nokta ve proje kapsamında kampüs içindeki tarihi binaların restorasyonu hakkında bilgi aldı. Rektör Aydın, yeniden yapılanma sırasında eğitim ve hasta hizmetlerinin aksamadığını ifade etti.

"Türk hekimlerin başarısı ve farkı ortaya kondu"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ziyaretinde sağlık çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmasında, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nın salgın sebebiyle toplu olarak kutlanamayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene 14 Mart Tıp Bayramı gerçekten çok farklı bir mana ifade ediyor. Salgın döneminde 1 yılı geride bıraktık. Salgında sağlık çalışanlarımızın; başta hekimlerimizin, hemşirelerimizin hayatlarımız için ne derece önemli olduğu ortaya çıktı. Türk hekimlerin başarısı ve farkı ortaya kondu. Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın çalışma arzusu, özverisi, bilgisi ve mücadelesi sağlık sistemimizden daha önde, bunu gördük. Ben bu şehrin Valisi olarak, sizlerin şahsında tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hepinize minnettarız."

Yerlikaya istişarelerin ardından COVID-19 ile mücadelede önemli çalışmalar yürüten ve BBC, CNN gibi dünya televizyonlarına da konuk olan fakülte hastanesinin COVID-19 Yoğun Bakım Servisi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.