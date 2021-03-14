Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Ankara'da toprağa verildi. Çantay'ın cenaze törenine ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
90'lı yılların en önde gelen mankenlerinden Karahan Çantay, Tayland'da 7 Mart'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle 48 yaşındaki Çantay'ın cenazesi önce uçakla İstanbul'a ardından kara yoluyla Ankara'ya getirildi.
Çantay'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene ailesi ve arkadaşları katıldı.
ODTÜ Matematik bölümü mezunu olan eski manken ve oyuncu Çantay, bir süredir Tayland'da öğretmenlik yapıyordu.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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