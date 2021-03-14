90'lı yılların en önde gelen mankenlerinden Karahan Çantay, Tayland'da 7 Mart'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle 48 yaşındaki Çantay'ın cenazesi önce uçakla İstanbul'a ardından kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

Çantay'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene ailesi ve arkadaşları katıldı.

ODTÜ Matematik bölümü mezunu olan eski manken ve oyuncu Çantay, bir süredir Tayland'da öğretmenlik yapıyordu.

