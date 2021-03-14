İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gölbaşı köyünde Süleyman Avşar’a ait büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulamak için çiftliğe gitti.

Büyükbaş hayvanlar, aşı uygulayacak 2 görevliyi görünce strese girip ahırın demirlerini yerinden söktü.

O anlar, ahırın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çiftlik sahibi Süleyman Avşar, olay sonrası ahırın sökülen kısmını yeniden inşa etti.

Süleyman Avşar, “Ahırda inekler strese girince buraları yıktı, bize de buraları yeniden yapmak düştü. Bizim başımıza böyle bir şey geldi. Başka arkadaşlar ahırlarını daha sağlam yapsınlar, onlara bu durum örnek olsun” dedi.