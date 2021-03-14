Fedakar sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda da aşılama çalışmalarına devam etti.

Sağlık ekipleri, Gümüşhane'nin Şiran ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Pelitli köyüne karlı yolları aşarak ulaştı.

Şiran Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Murat Uğur Ozan, koronavirüsü tedbirlerle yeneceğimize inandıklarını söyledi.

"Daha da azalıp bitmesi için son bir dem gayret etmemiz gerekiyor."

Karlı yolları aşan sağlık ekipleri, 78 yaşındaki Fatma Paydaş'a koronavirüs aşısı yaptı. Hemşire Oktay Yılmaz, "Kış aylarında çok zor süreçten geçiyoruz. Neden çok zor süreçlerden geçiyoruz? Çünkü kar kış köylerimiz uzak, dağlardayız. Buraya mesela Pelitli köyüne geldik, bugün aşı uygulamamızı yaptık" dedi.

Ebe Ayşenur Yanarada, vaka sayılarının azalması için vatandaşlara çağrı yaptı.

"Daha da azalıp bitmesi için son bir dem gayret etmemiz gerekiyor. Hep birlikte bunun için çabalıyoruz, uğraşıyoruz."

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.