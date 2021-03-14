Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 07:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da mağarada kaçak kazı: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da mağarada define aramak için kaçak kazı yapan 10 zanlı gözaltına alındı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlum Şehit Fırat Bulut Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Karakaya Mahallesi, Ova mevkisindeki mağaranın önünde bir kişinin gözcülük yaptığını gördü.
Bunun üzerine harekete geçip mağaraya operasyon düzenleyen polis, 10 kişiyi define ararken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin mağarayı yaklaşık 20 metre kazdığı tespit edildi, kazıda kullanılan hilti, jeneratör ve kazma ele geçirildi.
Etiketler: Kaçak Kazı
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