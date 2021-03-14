Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 04:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otelde 'koronavirüs' eğlencesi: 80 kişiye para cezası
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir otelde eğlence düzenleyen 80 kişiye 254 bin 400 lira ceza kesildi. Polis ekipleri salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlenceye baskın düzenledi. Bazı müşteriler ve otel çalışanları gazetecilere saldırdı.
Beşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı.
İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelde kalanlarda camdan basın mensuplarına meyve attı.
[Fotoğraf: İHA]
Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de çalışanlar saldırdı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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