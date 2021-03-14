Beşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı.

İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelde kalanlarda camdan basın mensuplarına meyve attı.

[Fotoğraf: İHA]

Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de çalışanlar saldırdı.