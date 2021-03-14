Kaza saat 23.00 sıralarında Kartal Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mehmet Emin Ö.'nün kullandığı minibüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarında park halindeki bir otomobile vurdu, ardından orta refüje çıkarak takla attı.

[Fotoğraf: DHA]

Takla atarak park halindeki başka bir otomobilin üzerine düştü. Dışarı çıkan vatandaşlar yan yatmış minibüsü görerek sürücüye yardım etti. Sürücü Mehmet Emin Ö. vatandaşların yardımıyla minibüsten çıktı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün sağ kolunun alçıda olduğu görüldü. Vatandaşlar bir kolu alçıda olduğu halde minibüs kullanan sürücüye tepki gösterdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde dışarıda olduğu için idari para cezası kesilen sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.