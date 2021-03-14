Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 01:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da muhtara silahlı saldırı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan muhtar silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Nasanlı kırsal mahallesi yakınlarında Siverek- Diyarbakır karayolunda meydana geldi.
Mahalle muhtarı olduğu belirlenen 51 yaşındaki İlhan Kırtay, otomobili ile seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.
Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Kırtay doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
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