Cumhuriyet Mahallesi Dördüncü Hakem Sokak'taki üç katlı bir apartmanın çatı bölümünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatı bölümünü tamamen saran yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, binada maddi hasara neden oldu.