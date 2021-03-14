Karaköy Azapkapı Mahallesi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 19.00'dan sonra kapalı bulunması gereken bir eğlence mekanından yüksek sesli müzik duyunca mekanda denetleme yaptı.

Bir binanın 8. katındaki eğlence merkezindeki denetimde, 21 kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bulunduğu belirlendi.

Polis biber gazı ile müdahale etti

Mekandaki bazı kişilerin ceza yazılmaması için direnmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mekanda yaşanan arbede sırasında sıkılan biber gazından bazı kişiler etkilendi.

21 kişiye para cezası, 3 kişiye gözaltı

Tedbirleri ihlal eden 21 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince ayrı ayrı 3 bin 180 lira, toplam 66 bin 780 lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.