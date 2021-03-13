Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için mevlit okutuldu
Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için İstanbul'da mevlit okutuldu. Hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Eyüp Sultan Camii'ndeki programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.
Koronavirüs salgını, binlerce vatandaşımızı aramızdan ayırdı.
İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü vefat edenleri unutmadı.
Salgınla mücadelede yaşamını yitiren 33 sağlık çalışanı ve vatandaşlar için dualar edildi.
Tüm ilçelerin merkezlerindeki camilerde düzenlenen mevlit programında, okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı.
Program koronavirüs salgınıyla mücadelenin yıldönümü ve 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle düzenlendi.
Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Çalışanları Ali Yerlikaya
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