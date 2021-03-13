Melikgazi ilçesinde Mimarsinan Mahallesi’nde, belediyenin Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri bariyer ve şerit çekerek yaptığı çalışma sırasında bir otomobil bariyerleri aşıp çalışma yapılan kanaldaki işçinin üzerine düştü.

İsmi öğrenilemeyen sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği 53 yaşındaki işçi Ahmet Baykan'ın cesedi kanaldan çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.