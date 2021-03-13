Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da itfaiye ekipleri atıkların toplandığı alanda çıkan yangını söndürdü.
Bodrum ilçesinde, Müskebi Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki ağaç dalları ve inşaat atıklarının toplandığı alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Belirtilen bölgeye gelen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılma tehlikesi bulunan yangına müdahale etti.
Çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması yapıldı. Bu sırada polis ve zabıta ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.
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