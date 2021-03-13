Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce yapılan av koruma kontrolleri kapsamında Samandere bölgesi ormanlarında kaçak av yapıldığı tespit edildi.

İz takibi sonucu karaca avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin vurduğu karaca ile 2 takozsuz av tüfeğine el konuldu.

"Avlanma süresi dışında avlanmak", "koruma altındaki yaban hayvanını avlamak", "belgesiz avlanmak", "haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış takozsuz tüfekle avlanmak" ve "yaban hayvanlarını üreme döneminde rahatsız etmek" fiillerinden şüphelilere, 8 bin 210 lira idari para cezası kesildi.

Öldürülen karaca için ise 3 kişiye 6 bin 74 lira tazminat bedeli uygulandı.