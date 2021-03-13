Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, Bakan Soylu'nun annesinin vefatı üzerine taziyede bulundu.

Soylu'ya taziye dileklerini ileten evlat nöbetindeki aileler, Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Her ana böyle yiğit doğurmuyor"

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemde yer alan Nihal Çiftçi, Bakan Soylu'nun üzüntüsünü paylaştığını söyledi:

"Bugün bizim için çok acı bir gün. Hepimiz annemizi kaybettik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başı sağ olsun. Her ana böyle yiğit doğurmuyor."

Babalardan Celil Bektaş da Soylu'ya taziye dileklerini ileterek üzüntülerini dile getirdi.