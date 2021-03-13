Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tenekeye sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da kafası zeytin tenekesine sıkışan köpeği gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri köpeğin yardımına koştu.
Ceylanpınar ilçesinde köpeğin başının zeytin tenekesine sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu teneke kesilerek köpek kurtarıldı.
Etiketler: İtfaiye
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