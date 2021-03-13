Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nefes borusuna elma parçası takılan küçük çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa’da 3 yaşındaki Mustafa Emin, yediği elmanın bir parçasının nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.
Annesi mutfakta yemek yaparken, Mustafa Emin nefessiz kaldı. Durumu fark eden aile, küçük çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
3 yaşındaki Mustafa Emin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hastanede yapılan incelemede, küçük çocuğun yediği elma parçasının soluk borusunu tıkadığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği tespit edildi.
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