Annesi mutfakta yemek yaparken, Mustafa Emin nefessiz kaldı. Durumu fark eden aile, küçük çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

3 yaşındaki Mustafa Emin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yapılan incelemede, küçük çocuğun yediği elma parçasının soluk borusunu tıkadığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği tespit edildi.



