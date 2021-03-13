Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 6’sı sınır dışı edildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 13 ilçede, 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanmıştı.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu 6 şahıs sınır dışı edilirken, 1’i adli makamlarca serbest bırakıldı.
12 Mart’ta adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 3’ü adli kontrol ile serbest bırakılırken 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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