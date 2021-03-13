Gökevler Mahallesi 2330 Sokak’ta bulunan kozmetik ürün satan ve kapalı olan iş yerinin 2’nci katında yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.