Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da kozmetik atölyesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Esenyurt'ta kozmetik atölyesinin bulunduğu 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Gökevler Mahallesi 2330 Sokak’ta bulunan kozmetik ürün satan ve kapalı olan iş yerinin 2’nci katında yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.
Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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