Alaca Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'nin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndanki işlemlerin ardından Alaca Devlet Hastanesine götürüldü.

Çocukların cenazeleri, daha sonra İmat köyüne getirildi. Tunç Taşar'ın babası Süleyman Taşar ile Kaan Hakverdi'nin babası Zafer Hakverdi'nin, cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

"Kıyamadığım yavrularıma kıydılar komutanım..."

İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu'nun teselli etmeye çalıştığı acılı baba Taşar, "Bu nasıl canilik komutanım. Bunlar şehit oldu. Öpüp koklayamadığım, kıyamadığım yavrularıma kıydılar komutanım. Alaca'nın 105 pare köyü var, komşular toplansın gelsin. Yavrularımı köy meydanında vurdu" diyerek gözyaşı döktü.

Zafer Hakverdi ise "Senin hiç suçun yoktu yavrum. 'Uğruna ölürüm baba' diyordun yavrum. Nasıl bıraktın gittin beni" diyerek ağladı.

İki çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlıklarında defnedildi.