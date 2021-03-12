Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü
[Fotoğraf: AA ]
Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.
İmat köyünde yaşayan Servet B., oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T.'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı.
Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tunç T. ve Kaan T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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