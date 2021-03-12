Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç ve doğu kesimler için buzlanma ve don uyarısı
Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde yarın buzlanma, don ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde havanın parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Etiketler: Meteoroloji
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