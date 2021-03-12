Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarının tek sistem üzerinden süratle gerçekleştirileceğini belirterek, "Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrim içi işleme 7/24 ulaşabilecek." dedi.

EKİP projesi ile kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını ve böylece nitelikli personel istihdamını kolaylaştıracaklarını söyleyen Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü;

Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde yapılmasını planlıyoruz.

Proje kamu istihdamına katılımı artırarak personel temini sürecinde en nitelikli kişiye, en kısa sürede ve en ekonomik yöntemlerle ulaşılmasını sağlayacak.

Halihazırda kamu personeli alım ilanları birçok platform üzerinden yayınlanıyor. EKİP 2021 Yılı Yatırım Programı'na alındı. Proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanlarının internet sitesi üzerinden yayımlanmasını sağlayacağız. Hem adaylar hem de kurumlar için daha efektif bir hizmet sunacağız.

"Birçok işlem sanal ortama aktarılacak"

EKİP'i ayrıca e-Devlet ile entegre edeceğiz. Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrim içi işleme 7/24 ulaşabilecek.

Daha düşük maliyetli ve daha hızlı personel alım süreci başlayacak. Fiziki evrak üzerinden görülen birçok işlem sanal ortama aktarılacak. Dolayısıyla iş yükünü önemli oranda azaltacağız. Projemiz ayrıca kamu personel planlama işlemlerine de katkı sağlayacak.

Kamu personel alımlarında teknolojik gelişmelerden maksimum düzeyde istifade ediyoruz. Personel alımlarını daha disiplinli, anlaşılır ve daha erişilebilir hale getireceğiz. Bu projemiz, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızdan hareketle tek bir merkezden kamuoyuna açık bir şekilde hizmet vereceğinden açık ve şeffaf devlet anlayışımıza da katkı sağlamasını öngörüyoruz.