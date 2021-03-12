Adıyaman'da şiddetli rüzgar emniyet müdürlüğü binasının çatısını uçurdu. Bahçeye düşen çatı parçaları, o esnada işçilerin yanında bulunan mühendis Mustafa Şimşek'e isabet etti. Ağır yaralanan Şimşek hayatını kaybetti.

Kültür merkezinin çatısı uçtu

Adana'nın Pozantı ilçesinde de rüzgar nedeniyle Atatürk Kültür Merkezinin çatısı uçtu. Otomobilin üzerine düşen çatı parçaları, araçta hasara neden oldu.

Seralarda hasar oluştu

Mersin'in Erdemli ilçesinde ise, saatte 90 kilometre hızla esen rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Kocahasanlı, Üçtepe Mahalleleri ile Gerce bölgesindeki seralar zarar gördü. Özellikle domates ve salatalık seralarında büyük çaplı hasar oluştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.