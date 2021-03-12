Ekipler, Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de yorgun düşen, hastalanan veya yaralanan hayvanların tedavilerini yapıyor ve ardından doğal yaşamlarına bırakıyor.

6 ilde son 6 ayda tedaviye alınan 1150 hayvandan tedavisi tamamlanan 856’sı doğaya salınırken, diğer hayvanların tedavisine ise devam ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kış aylarında yemleme çalışmaları yapılıyor

Doğanın ve yaban hayatının korunması ve genişletilmesinin sağlanması için çeşitli çalışmalar yürüten ekipler, özellikle kış aylarında yaban hayatının desteklenmesi için doğaya 100 tonun üzerinde yem bıraktı.

Kaçak avcılıkla mücadele ediliyor

Bölge Müdürlüğü, geçen yıl kaçak avcılara 6,5 milyon liranın üzerinde idari para cezası ve tazminat işlemleri uyguladı.

[Fotoğraf: AA]

Uygulanan cezalar yaban hayatının korunmasına olumlu yönde katkı sağlıyor.

Tedavinin ardından hayvanlar doğal yaşamlarına kavuşuyor

Tedavisi tamamlanan hayvanların bekletilmesi, özelliklerini yitirmelerine sebep olduğu için tedavinin ardından hayvanlar hemen doğaya salınıyor.

Yabani hayvanlar arasında ise herhangi bir ayrım gözetilmiyor ve her türlü hayvanın tedavisi yapılıyor.