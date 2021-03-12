Son 6 ayda tedavi edilen 856 yabani hayvan doğaya salındı
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, son 6 ayda çeşitli sebepler nedeniyle hastalanan, yaralanan ve yorgun düşen 1150 yabani hayvandan 856’sını tedavilerinin ardından doğaya saldı.
Ekipler, Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de yorgun düşen, hastalanan veya yaralanan hayvanların tedavilerini yapıyor ve ardından doğal yaşamlarına bırakıyor.
6 ilde son 6 ayda tedaviye alınan 1150 hayvandan tedavisi tamamlanan 856’sı doğaya salınırken, diğer hayvanların tedavisine ise devam ediliyor.
Kış aylarında yemleme çalışmaları yapılıyor
Doğanın ve yaban hayatının korunması ve genişletilmesinin sağlanması için çeşitli çalışmalar yürüten ekipler, özellikle kış aylarında yaban hayatının desteklenmesi için doğaya 100 tonun üzerinde yem bıraktı.
Kaçak avcılıkla mücadele ediliyor
Bölge Müdürlüğü, geçen yıl kaçak avcılara 6,5 milyon liranın üzerinde idari para cezası ve tazminat işlemleri uyguladı.
Uygulanan cezalar yaban hayatının korunmasına olumlu yönde katkı sağlıyor.
Tedavinin ardından hayvanlar doğal yaşamlarına kavuşuyor
Tedavisi tamamlanan hayvanların bekletilmesi, özelliklerini yitirmelerine sebep olduğu için tedavinin ardından hayvanlar hemen doğaya salınıyor.
Yabani hayvanlar arasında ise herhangi bir ayrım gözetilmiyor ve her türlü hayvanın tedavisi yapılıyor.
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