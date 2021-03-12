Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay hapis cezası
[Fotoğraf: DHA]
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe gecesi çekilen görüntüleri ile ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan yargılandığı davada 2 ay 15 gün cezaya çarptırıldı.
Edirne BBelediye Başkani Recep Gürkan 'suçu ve suçluyu' övme suçundan 2 ay 15 gün cezaya çarptırıldı.
Hükmün açiklanmasi denetimsiz olarak geri bırakildi.
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