Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes'te kar kalınlığı 1 metre oldu
[Fotoğraf: AA]
Erciyes Kayak Merkezi'nde etkili olan yağışının ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
Gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış sonrası 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti.
Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı çalışma yaptı.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kent merkezinde de güzel görüntüler oluştu.
Trafikte yer yer yoğunluğun yaşandığı kentte, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.
Etiketler: Kış Sporları
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