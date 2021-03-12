Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 12:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aksaray’da işçi servisi devrildi: 18 yaralı
Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde tekstil fabrikasına işçi taşıyan minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan Muhammet Ali G. idaresindeki minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
Kazada sürücü Muhammet Ali G., kazadan yara almadan kurtulurken, 18 işçide yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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