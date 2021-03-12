Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 12:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da adliye çıkışında kavga: 10 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa’da, cinayet davasının görüldüğü adliyede, taraflar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Kavgada, 10 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen cinayet davasının duruşması sonrası iki aile fertleri arasında, adliye çıkışında tartışma çıktı.
Adliye bahçesindeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine saldırmaya başladı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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