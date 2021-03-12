Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen cinayet davasının duruşması sonrası iki aile fertleri arasında, adliye çıkışında tartışma çıktı.

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