Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 13:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polis şüpheyle durdurdu, üzerinden tarihi eserler çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Zara ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine aranan bir kişinin üzerinde tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 1 haç, 3 yüzük ve 25 sikke bulundu.
Polis ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı denetimler sırasında, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üzerini arayan ekipler, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1 haç, 3 yüzük ve 25 sikke ele geçirdi.
Malzemeler, incelenmesi için Sivas Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.
Şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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