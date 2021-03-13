Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 38 yıl önce şehit eden Ermeni terörist Hamping Sasunyan'a şartlı tahliye yolunun açılması Türk diplomatlara yönelik suikastları akıllara getirdi.

Tarih 27 Ocak 1973...

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir, Ermeni teröristlerin ilk kurbanları oldu.

Terör eyleminin baş faili 77 yaşındaki Gurgen Mıgırdıç Yanıkyan idi. Yanıkyan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Doğu Anadolu'da faaliyet gösteren Ermeni komitacılarındandı. Bu saldırı, Türk diplomatlarına karşı suikastlar zincirini başlattı.

ASALA ve JCAG terör örgütlerinin saldırıları



1975'te ASALA ve JCAG adıyla iki Ermeni terör örgütü kuruldu.

Bu iki terör örgütü, Türk diplomatlarına karşı ilk saldırılarına 22 Ekim 1975'te başladı. Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil'i şehit ettiler.

Sadece iki gün sonra ise hedefte Paris Büyükelçisi İsmail Erez vardı. Erez ve şoförü Talip Yener de ASALA tarafından şehit edildi.

Aileleri de hedef alıyorlardı

Terör saldırılarının kurbanları sadece diplomatlar değildi. Onların aileleri de hedefteydi.

2 Haziran 1978'te Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp’ın eşi Necla Kuneralp teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu.

1982'de Ermeni teröristler Los Angeles'ta bir kez daha sahneye çıktı.

Başkonsolos Kemal Arıkan şehit edildi.

70'li ve 80'li yıllarda Türkiye, diplomatlara yönelik teröre 31 kurban verdi.

17 Kasım Terör Örgütü



1990'larda Türk diplomatları hedef alan terör örgütlerine yenileri eklendi.

7 Ekim 1991'de Atina'da basın ataşesi Çetin Görgü evinin önünde şehit edildi.

Bu sefer terörist "17 Kasım Terör Örgütü" mensubu idi. Aynı örgüt, 4 Temmuz 1994'te de bu kez Atina'da, Ömer Haluk Sipahioğlu'nu şehit etti.

İranlı Halkın Mücahitleri Örgütü



11 Aralık 1993'te ise İranlı Halkın Mücahitleri Örgütü devredeydi. Bağdat'ta ataşe Çağlar Yücel şehit edildi. Örgüt daha sonra "Yanlışlık oldu" diyerek Türkiye’den özür diledi.

İki örgüt mensubu Irak makamlarına teslim edildi.

2019'da PKK'nın suikastı



17 Temmuz 2019'da ise PKK terörü Erbil'de yaşandı.

Başkonsolosluk görevlisi Osman Köse, silahlı saldırı sonucu şehit edildi.