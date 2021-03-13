Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hindistan’da yolcu treninde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Delhi ile Dehradun seferini yapan Shatabdi Ekspresi'ne ait bir vagonunda elektrik hatlarının kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı.
Yangının trenin hareket halinde çıkmasının paniğe neden olduğunu ifade eden yetkililer, vagonunda elektrik hatlarında meydana gelen kısa devre nedeniyle alevlerin yükseldiğini belirtti.
Yolcuların zamanında tahliye edildiği belirtilirken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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