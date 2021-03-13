Sağlık Bakanı Ubeydat, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Salt Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayın ahlaki sorumluluğunu üzerine aldığını belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

El-Memleke adlı Ürdün resmi televizyon kanalında yer alan haberde, 8 hastanın yaşamını yitirdiği olay sebebiyle birçok kişinin durumunun da kritik olduğu belirtilmiş, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bir detaya yer verilmemişti.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ise olay hakkında acilen bir soruşturma başlatılacağını ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdürüleceğini duyurarak, olayın sorumlularının kanun önünde hesap vereceğini ifade etmişti.

