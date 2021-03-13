Ermenistan, ordunun Başbakan Paşinyan’a istifa çağrısının ardından yaşanan siyasi krize çözüm ararken, Cumhurbaşkanı Sarkisyan, koronavirüs ile bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı, kontrolleri tamamlanan Sarkisyan’ın işinin başına döndüğünü açıkladı.

Paşinyan ile görüşecek

Sarkisyan, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmak için iktidar ve muhalefetle görüşecek. İlk olarak da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek.

Sarkisyan ve Paşinyan arasında "Genelkurmay Başkanı krizi" devam ediyor.

Sarkisyan son olarak Paşinyan'ın sunduğu yeni Genelkurmay Başkanı adayını reddetti.