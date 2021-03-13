Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tedavisi tamamlanan Sarkisyan görevine döndü
[Fotoğraf: AA]
Dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan görevinin başına döndü. İktidar ve muhalefetle bir araya gelecek olan Sarkisyan, ilk olarak Başbakan Nikol Paşinyan ile görüşecek.
Ermenistan, ordunun Başbakan Paşinyan’a istifa çağrısının ardından yaşanan siyasi krize çözüm ararken, Cumhurbaşkanı Sarkisyan, koronavirüs ile bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı, kontrolleri tamamlanan Sarkisyan’ın işinin başına döndüğünü açıkladı.
Paşinyan ile görüşecek
Sarkisyan, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmak için iktidar ve muhalefetle görüşecek. İlk olarak da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek.
Sarkisyan ve Paşinyan arasında "Genelkurmay Başkanı krizi" devam ediyor.
Sarkisyan son olarak Paşinyan'ın sunduğu yeni Genelkurmay Başkanı adayını reddetti.
Etiketler: Ermenistan
Sıradaki Haber
ABD'den Myanmarlılara geçici oturma izni
Yükleniyor lütfen bekleyiniz