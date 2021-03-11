Ermenistan'da darbe girişimi sonrası sular durulmuyor.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın Davtyan'ın göreve getirilmesine dair verdiği kararnameyi geri çevirdi.

Sarkisyan, Paşinyan'ın, hükümete verilen muhtıra sonrası Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alınmasına ilişkin kararını da onaylamamıştı.

Geçtiğimiz gün Paşinyan, Gasparyan'ı bir kez daha görevden aldığını duyurmuş ve Genelkurmay Başkanlığına Artak Davtyan'ın getirilmesine karar vermişti.

Gasparyan, görevden almaya itiraz etmişti

Onik Gasparyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Paşinyan’ın kendisini görevden alma sürecinin anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

Anayasa üstünlüğünü sağlamak için yargı sürecini başlattığını aktaran Gasparyan, "Ermeni halkına ve vatanıma hizmet etmeye başka statüde devam edeceğim." demişti.

Ülkedeki darbe girişimi

Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.