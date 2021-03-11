Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Papa Francis'in Irak ziyareti anısına hatıra pulu basma planını hayata geçiremedi. Pul taslaklarında resmedilen sözde harita büyük tepki çekti.

IKBY'den geri adım

Pullarda Türkiye'deki bazı iller, İran, Irak ve Suriye toprakları sözde Kürdistan sınırı içine alındı.

IKBY, Türkiye ve İran'dan gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Pul bastırma planının onaylanmadığı açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizeyi, "Bu tasarımları taslak olarak bazı arkadaşlar yaptılar ama bunun resmiyeti yokç Hükümet tarafınfan yapılmamış bir meseledir" açıklamasını yaptı.

IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizeyi, pulların yetkili makamlara hediye olarak tasarlandığını, basımı için bazı kriterlere uygun olması gerektiğini vurguladı.

"İilişkilere zarar vermekten yana değiliz"

Dizeyi, belki de pulların hiçbirinin basılmayacağını söyledi. Sefin Dizeyi, "Türkiye'nin, İran'ın, bölge halkının hassasiyetini biliyoruz. Bizim bölgedeki ülkelerle, komşu ülkelerle son derece samimi ve dostane ilişkimiz oldu, olacak. Bu tür hususlarla ilişkilere zarar vermekten yana değiliz" dedi.

Sefin Dizeyi, alınacak kararın, komşu ülkelerin toprak bütünlüklerine saygı çerçevesinde olacağını da ifade etti.

Pul taslaklarının ortaya çıkması sonrası Türkiye'den çok sayıda sert açıklama yapılmış, İran Dışişleri Bakanlığı da pulların basımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.