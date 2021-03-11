Rusya Kitle İletişim ve Dijital Kalkınma Bakanlığı, yabancı sosyal ağlar üzerinden para kazanan Rus bloggerlara vergi zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

Bakanlık tasarıyı hazırladı ve Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sundu.

Tasarıya göre, Rus blogerlar; Youtube, Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok gibi yabancı sosyal ağlardan elde ettikleri gelir için vergi verecek.

Uygulama sayesinde bütçeye ek gelir sağlanması hedefliyor.

Rus bloggerların 2020 yılında yaklaşık 1 milyar 850 milyon lira gelir elde ettiği ifade ediliyor.

Google'dan da YouTuber'lara kötü haber gelmişti

Hafta başında Google da Youtuber’lara yönelik benzer bir adım atmıştı.

Ürettiği içerikler, ABD'de izlenen Youtuber’lardan vergi alınacağını duyurmuştu.

Moskova'dan Google'a ceza

Bu arada Moskova yönetiminden Google’a da ceza geldi.

Moskova yönetimi, arama sonuçlarında, Rusya'da yasaklı bilgileri gösterdiği gerekçesiyle, Google 'a 41 bin dolar para cezası kesti. 2020'nin Aralık ayında kesilen cezanın Google tarafından ödendiği açıklandı.