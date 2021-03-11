Konuya ilişkin, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin iptal nedenine dair detay verilmedi.

İsrail medyası dün, Netanyahu'nun ziyarette BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile görüşeceğini yazmıştı.

Netanyahu, BAE ziyaretini daha önce de defaatle ertelemişti.

"Sara Netanyahu hastanede"

Öte yandan, Associated Press'in haberine göre, İsrail Başbakanının eşi Sara Netanyahu rahatsızlandığı için hastaneye kaldırıldı ve birkaç gün gözetim altında tutulacak.

Ziyaretin bu sebeple ertelenmiş olabileceği öne sürülüyor.

Tel Aviv ve Abu Dabi, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalamıştı.