Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gürcistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'ın Oni kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.46'da Oni kentinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 6,56 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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