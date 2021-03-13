Koronavirüse yakalanan ve hastaneye yatan 50 yaş altındaki iş kadınları, erkeklere göre 5 kat daha fazla COVID-19 bağlı olası yeni maluliyet bildiriyor.

Bu kadınların nefes darlığı yaşama olasılığı erkeklere göre 6 kat fazlayken hastaneden taburcu edildikten sonra yorgunluk yaşama olasılığı ise erkeklerden 2 kat daha fazla olduğu açıklandı.

Uluslararası Şiddetli Akut Solunum ve Ortaya Çıkan Enfeksiyon Konsorsiyumu (Isaric) grubundan elde edilen ve Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'na (SAGE) sunulan bulguların, henüz hakemli tıp dergisinde yayınlanmadığı ancak iş hayatındaki kadınların aynı yaş grubundaki erkeklere göre Uzun COVID belirtilerini daha fazla yaşadığını ortaya koydu.

Uzun COVID nedir?

Bazı insanlar için koronavirüs, enfeksiyon geçtikten sonra haftalar veya aylar süren semptomlara neden olabiliyor. Bu durum, bazen "COVID-19 sonrası sendrom" veya "uzun kovid" olarak adlandırılıyor.